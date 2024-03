Tradicional feira do calendário do agronegócio nacional, a Expodireto Cotrijal já começou em Não-Me-Toque, no norte do Estado. E a expectativa é alta. Com relação ao faturamento, por exemplo, a meta dos organizadores do evento é de, pelo menos, igualar a marca recorde do ano passado, quando foram comercializados R$ 7 bilhões.