A colheita de soja vai aos poucos avançando no Estado. Chegou a 3% da área total estimada e, a partir de agora, deve começar a ganhar ritmo, ficando mais intensa a partir de abril. O percentual tímido, abaixo da média para o período, de 19%, reflete o atraso no plantio. Efeito do excesso de chuva trazido pelo El Niño.