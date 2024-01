Enquanto no Rio Grande do Sul é o excesso de chuva e a combinação de umidade e calor que deixam produtores em alerta, no Brasil Central é a estiagem que afeta as lavouras, incluindo a do maior produtor nacional, o Mato Grosso. A Associação dos Produtores de Soja de lá (Aprosoja-MT) fez uma pesquisa que indica redução de 21% na colheita. As 35,75 milhões de toneladas projetadas agora representam 9,5 milhões de toneladas menos do que o volume colhido em 2023. Conforme a entidade, o dado reflete a realidade de 1.003 propriedades, que somam mais de 1,7 milhão de hectares com o grão — 14,5% da área total cultivada em território mato-grossense.