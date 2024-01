A Secretaria Estadual da Agricultura já estabeleceu a proposta para o calendário de plantio da soja no Rio Grande do Sul no ciclo 2024/2025. As datas levam em consideração questões agronômicas e econômicas e trazem uma regionalização dos períodos, a exemplo do que se fez no atual ciclo. Também há uma indicação do vazio sanitário, ambas medidas que integram as ações de prevenção à ferrugem asiática. Agora, o órgão aguarda a validação pelo Ministério da Agricultura.