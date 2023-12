O ano de 2023 vai entrar para a história da pecuária de leite do Estado como aquele em que a crise alcançou inclusive produtores consolidados, fazendo com que um novo contingente de agricultores abandonasse a atividade. Para a Associação de Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), nunca houve um momento tão ruim quanto esse. A reboque das dificuldades no consumo e da enxurrada de importações de lácteos de países do Mercosul e com problemas climáticos acumulados, o valor do litro de leite caiu em plena entressafra, quando a oferta cai.