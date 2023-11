A tradição de levar à mesa do Natal o peru e as aves natalinas faz a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) projetar uma alta de 3% na produção dessas proteínas, que também devem ficar mais salgadas neste ano. A estimativa é de um reajuste entre 9% e 13% no valor dos dois tipos de produtos. Para o peru, o preço do quilo fica em média de R$ 25 e, para as aves natalinas, em R$ 13,50. Segundo o presidente da entidade, José Eduardo dos Santos, essa reposição reflete aumentos verificados nos custos.