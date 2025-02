Após vender todo o prédio de estreia no Centro, construtora compra outro terreno na mesma rua

CAIZ Downtown Sunset teve todas as 340 unidades vendidas.

Após vender os 340 apartamentos do seu prédio de estreia no Centro Histórico de Porto Alegre, a ABF Developments comprou outro terreno na mesma rua, a Rua Washington Luiz, para um segundo empreendimento. O primeiro, CAIZ Downtown Sunset, foi lançado em outubro de 2024 e terá as obras iniciadas em abril.