Construtora prepara estreia no Centro Histórico

Em sua estreia no Centro Histórico de Porto Alegre, a construtora e incorporadora ABF Developments fará um prédio de 23 andares com vista para o Guaíba, perto do Cais Embarcadero. Já com as licenças, a obra do CAIZ Downtown Sunset começa em abril do ano que vem, com entrega em 2027. O investimento não é informado nem são divulgadas imagens. Já com tapumes, o terreno de 1,6 mil metros quadrados fica na Rua Washington Luiz, onde ficavam casas e uma oficina mecânica.