RS buscará voos diretos de Porto Alegre para Roma e Orlando

Voos diretos de Porto Alegre para Orlando (Estados Unidos), Roma (Itália) e destinos da América do Sul, como Buenos Aires (Argentina) e Lima (Peru), estão no topo da lista de desejos do trabalho iniciado pelo governo do Estado com a Fraport, concessionária do aeroporto Salgado Filho. Um próximo passo essencial será trazer as companhias aéreas para a conversa.