Condomínio será construído em parte do terreno da casa de Teixeirinha com piscina em forma de cuia

Um condomínio residencial será construído em parte do terreno onde fica a casa de Teixeirinha em Porto Alegre conhecida pela piscina em forma de cuia de chimarrão. A empresa Morona comprou a área do empreendimento, que, com permissão da família, se chamará Querência Amada Clube Residencial, em referência à música do artista gaúcho que se tornou um hino informal do Rio Grande do Sul.

Piscina em formato de cuia na casa que foi de Teixeirinha. Livia Stumpf / Agência RBS

Em uma esquina da Avenida Oscar Pereira, no bairro Cascata, em Porto Alegre, o terreno todo tem 13 mil metros quadrados. A área onde está — e continuará — a residência ficará com a família. O projeto terá investimento de R$ 40 milhões da Morana, que pretende alcançar R$ 55 milhões em vendas. O projeto será lançado na semana que vem, com 280 apartamentos. Com preços a partir de R$ 175 mil, as unidades de 31 a 46 metros quadrados serão vendidas pelo Minha Casa Minha Vida.

A obra começará em junho, com previsão de entrega em maio de 2028, gerando 150 empregos. Segundo o diretor Roque Schwan, a Morana já entregou 3 mil unidades no programa de habitação popular. O executivo destaca que as áreas sociais e de lazer são entregues com móveis e equipamentos. O projeto urbanístico e arquitetônico é de Jayro Amorim, o paisagístico é de Bibiana Müssnich e o de interiores é de Eduardo Fernandez.

