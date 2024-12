PIB, IPVA 2025, agenda e mais pílulas da economia 03.12

Agenda

Divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre. As projeções de analistas indicam expansão entre 0,6% e 1%, abaixo dos 1,4% registrados no segundo trimestre.

Divulgação do calendário de pagamento e de descontos do IPVA 2025 do Rio Grande do Sul, pela Receita Estadual e Secretaria Estadual da Fazenda. Saiba mais: IPVA 2025 terá pequena queda no RS, com recuo pelo 2° ano consecutivo