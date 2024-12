Iniciativa terá empréstimos de até R$ 10 mil a juro zero a pequenos empreendedores da Região Central

Imembuí Microfinanças, de Santa Maria, também vai atender os interessados em sua sede. Imembuí Microfinanças / Divulgação

Um programa de empréstimos de até R$ 10 mil a juro zero será lançado em parceria entre a incorporadora Vōrtica by GR e a Imembuí Microfinanças, de Santa Maria. A ideia é estimular negócios das cidades de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Sêca, São João do Polêsine e Silveira Martins. Serão disponibilizados R$ 250 mil para o crédito, que poderá ser parcelado em 10 vezes.

– A Vōrtica, através do Almai (projeto de R$ 62 milhões que será construído em Restinga Seca), entrou com R$ 50 mil para subsidiar o juro desses empréstimos, que serão feitos com recursos que captamos junto ao BNDES – explica o diretor-geral da Imembuí Microfinanças, Arlimar de Oliveira.

Para conseguir um empréstimo, é preciso ser microempreendedor individual (MEI), microempresa individual, agricultor familiar ou autônomo com faturamento anual de até R$ 360 mil. Também é preciso ter avalista com renda compatível e não possuir restrição de crédito.

– Por querer desenvolver a região, o projeto Almai pagará os juros das operações – complementa Oliveira, ressaltando que o tomador do crédito perderá o juro subsidiado se atrasar a parcela por mais de 10 dias.

A média dos empréstimos praticados pela instituição é de R$ 6,8 mil. Então, projetam emprestar a cerca de 30 pessoas. Há a chance de o recurso crescer, caso prefeitos e outras empresas contribuam com mais recursos para subsídio do juro. Um evento com este objetivo será realizado na sexta-feira (6).

– Também orientaremos o empreendedor, a partir de uma análise de seus indicadores, o quanto ele precisa para crescer sem se endividar - explica Oliveira.

Fundada em 2001, a Imembuí Microfinanças é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), portanto sem fins lucrativos. Neste ano, prevê emprestar R$ 31 milhões, entre programas de juro zero e outros.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: novo atacarejo de SC aqui, reforma do Gigantinho, carro elétrico chinês e loja com marcas do Interior

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)

Com Guilherme Jacques (guilherme.jacques@rdgaucha.com.br) e Guilherme Gonçalves (guilherme.goncalves@zerohora.com.br)

Leia aqui outras notícias da coluna