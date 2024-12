"Pensar em algo diferente de R$ 5,70 ou R$ 5,80 beira a ingenuidade", diz economista ao projetar dólar

A disparada do dólar e o impacto no consumidor foram temas da entrevista da economista-chefe da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Patrícia Palermo, ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha . Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.

É muito difícil quantificar. Na verdade, essas coisas acabam se potencializando. O Brasil nunca conseguiu retornar ao patamar pré-pandêmico em termos de taxa de câmbio. Sempre flutuamos em um nível mais alto. Quando olhamos nossa moeda frente a outras moedas do mundo, ela sempre foi tipicamente muito mais volátil. Isso tem características do nosso próprio mercado, que é pequeno perto de outros internacionais. Mas quando olhamos esse recorte específico do tempo, temos uma soma de coisas que contam contra nós. Por exemplo, temos uma questão sazonal, esse período do ano com saída de recursos do país, porque muitas empresas mandam resultados para suas matrizes. Desde quando começou a ficar clara a tendência de eleger presidentes nos Estados Unidos - podia ser a Kamala (Harris), podia ser o (Donald) Trump - com viés inflacionista, também estávamos contratando a médio e longo prazo um dólar mais valorizado. Temos, obviamente, o nosso componente particular aqui no Brasil que é a nossa dinâmica fiscal, com o pacote anunciado na semana passada aquém do esperado. Aí, vem essa cereja do bolo que são as ameaças protecionistas de Trump. Mas, quando se ouve falar que países do Brics estão pensando em uma alternativa ao dólar, isso está muito mais em palavras jogadas ao vento para ver se cola do que ações práticas.