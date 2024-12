Definida empresa vencedora do leilão da maior loja do Mercado Público de Porto Alegre

O vencedor do leilão pela permissão de uso da maior loja do Mercado Público de Porto Alegre foi o Grupo Press, dono de cafeterias e restaurantes. A empresa terá seis meses para inaugurar a operação no espaço de 388 metros quadrados, divididos entre o primeiro e o segundo piso, com vista para o Largo Glênio Peres. O lance foi de R$ 200 mil.

A outra interessada foi a confeitaria Adulla, que ofereceu R$ 80 mil. A rede tem operações na Capital, em Gravataí e em Cachoeirinha. Além dos lances, a prefeitura criou comissão para avaliar o tempo de atuação de cada empresa e a sua "relevância cultural e histórica, com o objetivo de valorizar aspectos relacionados à expertise e tradição no ramo gastronômico". Neste quesito, o Press também pontou mais.

A empresa pretende entrar com duas marcas no local: Press Café e Ô Xiss. O valor do aluguel é de R$ 26,5 mil, sem considerar o condomínio mensal.

— Estamos supercontentes. Agora o grupo está em um dos lugares mais emblemáticos de Porto Alegre, o icônico Mercado Público. Como a loja é grande, já entramos (na disputa) com a ideia de colocar duas operações — diz Carla Tellini, presidente do Grupo Press, criado em 2002.

Por último, a loja foi ocupada pela Padaria Mercado, que deixou o local no ano passado, devendo R$ 131 mil em aluguel para a prefeitura.

— É um golaço para o Mercado Público. É a primeira vez que uma grande marca vem para o mercado. O caminho é sempre o inverso — comemora o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa.

Em outubro, foram arrematadas outras oito lojas. A maioria fica no segundo piso, atingido por incêndio em 2013 e reaberto há dois anos. Entre as novas operações, estão flora, confeitaria, cervejaria e a ampliação de uma cafeteria no segundo piso. O valor dos lances vai para o Fundo Municipal para Restauração, Reforma e Manutenção do Patrimônio (Fun-Patrimônio), usado para melhorias de imóveis da prefeitura, inclusive do próprio Mercado Público.

