Anulada venda de fábrica da cooperativa Danby Cosulati, que irá a novo leilão

Não foi homologado pela Justiça o resultado do leilão de venda do complexo industrial da Cooperativa Sul-Riograndense de Laticínios (Cosulati) em Capão do Leão, vencido pela OZ Earth Participações, de São Paulo. Com isso, a venda foi anulada. A juíza Ana Ilca Härter Saalfeld argumentou que a garantia de pagamento por fundo de investimento, oferecida pela compradora, não estava prevista no edital. Também não chegou a haver o pagamento da leiloeira.