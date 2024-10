Os motivos do "cabeça" do sistema elétrico para pedir a volta do horário de verão

Enquanto o governo federal demora a decidir sobre a volta do horário de verão, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) reforça os alertas. Embora concorde com a previsão do Ministério de Minas e Energia de que a chuva deve voltar ainda em outubro para as regiões Sudeste e Centro-Oeste, o "cabeça" do sistema elétrico segue projetando piora no fornecimento de energia. Isso porque a estiagem prolongada exigirá que o solo retome a umidade antes aumentar o nível de vazão dos reservatórios das hidrelétricas.