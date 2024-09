RS perdeu 23,8 mil empregos após a enchente

Após a enchente, o Rio Grande do Sul perdeu 23.884 empregos com carteira assinada. É bastante, mesmo que represente uma queda de 0,8% no total de postos de trabalho, passando a 2,815 milhões. O levantamento é do Núcleo de Pesquisas do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), coordenado por Thais Del Pino, que usou os dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Foram consideradas as bases de abril e julho, última divulgada.