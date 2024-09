O que provocou, o que agrava e o que dificulta a contenção dos incêndios que destroem parte do território brasileiro e espalha a fumaça que fecha o céu do Rio Grande do Sul foram temas da entrevista do Gaúcha Atualidade com presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho. À Rádio Gaúcha, ele foi enfático ao dizer que todas as queimadas foram provocadas por pessoas.