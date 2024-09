FGTS: quando trabalhadores voltarão a receber o fundo de garantia suspenso na enchente

Voltará a ser depositado em setembro o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de trabalhadores de empresas atingidas pela enchente que suspenderam o recolhimento, uma das medidas do governo federal para desafogar o caixa dos negócios. Leitores têm procurado à coluna após consultarem seu saldo e estranharem que o pagamento não está ocorrendo. Segundo o advogado trabalhista Flavio Obino Filho, o depósito ocorrerá no dia 19.