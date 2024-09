Produtores de leite que fornecem à Latvida estão direcionando as entregas para a Lactalis. Segundo o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Eugênio Zanetti, a empresa não quitou o débito da carga até agosto e avisou que não receberia mais porque não tinha como pagar.