Com R$ 10 milhões, gigante mundial de cervejas ajuda a reabrir 817 comércios atingidos por enchente

Com fábrica em Igrejinha e 600 funcionários no Rio Grande do Sul, o Grupo Heineken – também dono de marcas como Amstel e Eisenbahn – destinou R$ 10 milhões para ajudar 817 comércios - reconstruindo 189 deles - atingidos pela enchente. Em 75 dias, foram realizadas reformas, limpeza e pintura, além de comprados equipamentos para estabelecimentos de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Eldorado do Sul. A empresa também substituiu as cervejas, sem cobrar. Foram apoiados bares, restaurantes e até supermercados.