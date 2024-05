Conhecido pela cerveja, o grupo Heineken está usando sua cervejaria em Igrejinha, no Vale do Paranhana, para tratamento e doação de água potável a atingidos pela enchente. E o melhor: o transporte a outras cidades está sendo feito pela própria empresa através de uma estação móvel de chope chamada "Beer Station". Além deste veículo, um caminhão pipa abastecido na unidade circula por outras regiões do Estado.