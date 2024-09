Assinados contratos para obras que vão liberar voos em aeroporto do Litoral

Assinados os contratos para os investimentos da Infraero, empresa pública federal, para que se opere voos comerciais no aeroporto de Torres, no Litoral Norte. Um dos curadores do movimento Decola Litoral, Fabiano Brogni, empresário do parque aquático Acqua Lokos, explica que serão necessárias obras de adequação e compra de equipamentos. Serão R$ 2,5 milhões, com reparos na rede elétrica e reforma da pista. O prazo é de 15 dias para a liberação para pousos e decolagens.