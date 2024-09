Antecipação de dinheiro na enchente deixa varejo preocupado com as vendas de final de ano

Após o tombo de maio, grandes indicadores econômicos gaúchos têm apontado uma boa recuperação. Na última semana, a coluna mostrou que julho teve alta sobre junho de 0,8% no Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS), calculado pelo Banco Central e considerado uma prévia do PIB. Cresceram a produção da indústria gaúcha, as vendas do varejo e o volume de serviços, com bom desempenho do turismo. No acumulado do ano, a alta é de 4%, ficando já 0,5% acima do pré-enchente, em abril, e bem superior ao pré-pandemia.