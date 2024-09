Após o tombo de maio provocado pela enchente, a atividade econômica do Rio Grande do Sul engatou dois crescimentos. Abrindo o segundo semestre, julho teve alta sobre junho de 0,8% no Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS), calculado pelo Banco Central e considerado uma prévia do PIB. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o avanço foi de 4,9%.