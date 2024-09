Três grandes setores da economia do RS iniciaram semestre em alta, com retomada e até efeitos positivos da enchente

O Rio Grande do Sul começou o segundo semestre com avanço em três grandes setores econômicos. Começando pela indústria, a produção avançou 0,8% em julho sobre junho, segundo o IBGE. É uma retomada de produção ainda após a enchente. O acumulado de 12 meses, porém, segue com recuo de 1,2%. Indústria farmacêutica se destaca com maior crescimento, enquanto a de veículos automotores, reboques e carrocerias tem a maior queda sobre o ano passado.