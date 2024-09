Abertura de empregos temporários será maior neste Natal em Porto Alegre: "Lojas vão repor vagas fechadas na cheia"

Se há apreensão quanto à renda que restará aos gaúchos para as compras de final de ano após as antecipações de dinheiro na enchente, a geração de empregos temporários pode ajudar a circular dinheiro entre consumidores. Pela pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), 62% dos comerciantes pretendem contratar funcionários para Natal e Ano-Novo. No ano passado, a sondagem apontou que apenas metade o faria.