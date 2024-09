Após ser adiada pela enchente, a 11ª Feira Brasileira do Varejo (FBV) voltará com tudo em 2025. A turbinada vem da parceria do idealizador do evento, o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), com o SebraeRS, que será correalizador. Mais detalhes serão divulgados nesta segunda-feira (30).