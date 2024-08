Queda fortíssima nas bolsas asiáticas, da Europa e nos índices futuros do mercado financeiro dos Estados Unidos marcam o início da semana. Ações brasileiras negociadas lá fora também caem 4%. A bolsa de Tóquio desabou 12,4%, maior recuo desde o crash de 1987. A preocupação dos investidores é com a desaceleração e até recessão norte-americana, que é a maior economia do mundo.