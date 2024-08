Mais R$ 1 bi liberado: o que falta para começarem os empréstimos do novo Pronampe da enchente

Foi publicada no Diário Oficial da União a medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 1 bilhão para uma nova leva de empréstimos do Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) para pequenos negócios atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul. Como o ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, havia antecipado à coluna, o valor permitirá R$ 2,5 bilhões em empréstimos. Isso porque ele é usado para subvenção do juro, bancando 40% da taxa e deixando o restante para ser pago pelo empreendedor. A medida permite uma taxa nominal baixa, de 4% ao ano.