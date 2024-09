Novo leilão para importação de arroz está descartado (desde que preços fiquem baixos)

Um novo leilão para importação de arroz não está no radar do governo federal. A garantia foi dada pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, na Expointer. Ciente de que não há risco de desabastecimento, só haverá a compra se o preço subir demais. O patamar ideal, segundo o ministro, é de R$ 20 a R$ 25 um saco de cinco quilos vendido ao consumidor.