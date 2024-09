Dois desafios de Galípolo, indicado por Lula para comandar o Banco Central

Além de uma sabatina às pressas no Congresso, Gabriel Galípolo terá dois grandes entre vários desafios na presidência do Banco Central, para a qual foi indicado oficialmente pelo presidente Lula nesta quarta-feira (28). Um deles é assumir a autoridade monetária, em 2025, com a inflação bastante pressionada. Não está descontrolada, mas está beliscando a meta. Isso significa retomar a tão criticada elevação da taxa de juro Selic, o que até ficou sinalizado nas declarações recentes de Galípolo, embora alguns tenham dito que foram estratégicas para evitar especulações de que permitiria interferência política na instituição brasileira que tem a maior credibilidade mundial.