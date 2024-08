Companhia aérea manterá reforço de voos no Interior mesmo após reabertura do aeroporto de Porto Alegre

A Gol Linhas Aéreas manterá os voos de reforço para Caxias do Sul, Pelotas e Santo Ângelo mesmo com a reabertura do aeroporto de Porto Alegre em 21 de outubro, após o conserto dos estragos provocados pela inundação. A garantia foi dada pelo presidente da empresa, Celso Guimarães Ferrer Junior, ao governador Eduardo Leite, informaram à coluna o presidente da Frente Parlamentar da Aviação, Frederico Antunes, e o secretário Cristiano Guerra, que participaram da reunião.