E segue a batalha da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) para flexibilizar a exigência de certidões negativas de débito dos empresários atingidos pela enchente que buscam as linhas de crédito dos governos federal e estadual, especialmente aos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).