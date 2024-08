Empresas gaúchas fecharam menos acordos para pagamentos de dívidas no primeiro semestre de 2024, mas a soma foi maior do que no mesmo período do ano passado. Ou seja, o valor médio do débito está maior. O levantamento é da Recovery, empresa do Grupo Itaú e plataforma especializada em recuperação de crédito. O mapeamento dos dados foi enviado à coluna.