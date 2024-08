Em campanha pela retomada do turismo na serra gaúcha, a Azul Viagens, operadora da Azul Linhas Aéreas, terá voos para este público após a reabertura do aeroporto Salgado Filho, marcada para 21 de outubro. A partir do dia 24 daquele mês, haverá voos de quinta-feira a domingo de Belo Horizonte e Campinas com destino a Porto Alegre, com foco no Natal Luz, cujo desfile finalmente voltará a ser feito nas ruas de Gramado após uma década.