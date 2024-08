Com 10% de suas 350 lojas atingidas por enchente, varejista faz reformas e analisa se reabrirá todas

Com sede em Eldorado do Sul e cerca de 350 lojas, a Lebes reabriu 21 unidades das 35 que foram afetadas e precisaram fechar na enchente. A empresa já decidiu retomar o funcionamento de 32. As outras três ainda estão em análise, sendo que uma delas é a grande operação da Avenida Farrapos, no bairro Navegantes, uma das regiões mais impactadas pela cheia em Porto Alegre. Identificações da loja foram retiradas e funcionários foram realocados em outras unidades.