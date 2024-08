O acirramento da tensão no Oriente Médio após o ataque do grupo extremista Hezbollah e a retaliação de Israel fez o barril do petróleo voltar para cima dos US$ 80. Isso joga água fria em quem esperava corte no preço da gasolina nas refinarias da Petrobras. O aumento da cotação da commodity mais do que anulou a queda do dólar na sexta-feira, após o banco central norte-americano escancarar queda do juro em setembro.