O Pontal Shopping, em Porto Alegre, terá um espaço de eventos de R$ 5 milhões com vista para o Guaíba. O Vista Pontal terá 1,4 mil metros quadrados, capacidade para 800 pessoas e ficará no quarto andar da torre do hotel Double Tree by Hilton, acima da praça de alimentação. A obra começou há um ano, gerando 400 empregos até agora, e a inauguração será em outubro.