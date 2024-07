Inaugurado há uma década, o Gravataí Shopping está finalizando a sua revitalização de R$ 15 milhões, para a qual contratou o mesmo arquiteto que o projetou, Carlos Domingues. Há mudança na fachada, alteração de corredores e implementação no jardim externo de um espaço de restaurantes com deques ao ar livre, chamado de "boulevard gastronômico". Junto, terá uma pracinha com brinquedos para crianças, integrada a academia, supermercado e choperias.