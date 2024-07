Rede com 190 lojas abre supermercado em espaço deixado por Carrefour no Vale do Sinos

Foi aberta uma unidade do Meu Super, da Redefort, no prédio que era ocupado por uma antiga loja do Todo Dia, em São Leopoldo, fechada em janeiro pelo Grupo Carrefour junto com outras unidades em um forte enxugamento da operação. O supermercado, de 1 mil metros quadrados, fica na Avenida Feitoria. As adaptações exigiram um investimento de R$ 500 mil, valor usado para compra de equipamentos. Além disso, foram investidos R$ 2 milhões para abastecer a loja com produtos.