Reabertura da Ceasa no complexo de Porto Alegre, no bairro Anchieta. Saiba mais: Ceasa marca volta da operação de vendas para Porto Alegre

A volta da Ceasa ainda será sem energia elétrica. As 23 subestações alagadas estão sendo lavadas. Ainda terão que secar e passar por testes, o que deve levar mais de 20 dias.