Tradicional marca do Mercado Público, o Café do Mercado, criado em 1997, retomará a produção na sua fábrica nesta semana. Ela ficou alagada no 4º Distrito, o que levou a torra temporariamente para São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Grão e embalagens eram enviados para lá. A indústria passará por adaptações o caso de novos alagamentos, como placas de aço que serão colocadas em portões e borrachas para vedações.