Decisão sobre juro do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos. O dado tem, atualmente, o maior impacto sobre a alta do dólar no Brasil. O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Fed divulgará sua decisão às 15h, com expectativas de que as taxas de juros permaneçam inalteradas no intervalo de 5,25% a 5,5%. Antes disso, às 9h30, os investidores receberão os dados do índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos, indicador essencial para a decisão do banco central norte-americano.