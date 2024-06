Os supermercados Comercial Zaffari e os atacarejos Stok Center, que são do mesmo grupo de Passo Fundo, estão com 400 empregos para as lojas atuais e as que ainda serão abertas. Terça (11) e quarta-feira (12), a seleção será no Sine Baltazar (Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132), em Porto Alegre. Já quinta (13) e sexta-feira (14), será no Stok Center de Canoas (Avenida Boqueirão, 2450), com vagas também para Nova Santa Rita.