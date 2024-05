Do centro logístico da rede de farmácias São João, em Gravataí, sairão neste sábado (25) 31 carretas com doações para abrigos da Região Metropolitana e do Vale do Taquari. A ação contará com 300 voluntários, incluindo profissionais da saúde. À coluna, o presidente da empresa, Pedro Brair, disse que a ideia é levar os materiais e o atendimento às áreas mais vulneráveis das cidades. Serão doados dois conjuntos de produtos. O "kit inverno" terá cobertores, travesseiro, toalhas e algumas roupas. Já o outro terá materiais de higiene e doces como mimos.