Parte do centro de distribuição da rede de farmácias São João na freeway, em Gravataí, foi cedida à Secretaria Estadual da Saúde para receber e armazenar doações de medicamentos de fora do Rio Grande do Sul. De lá, os itens serão enviados aos hospitais ou outros locais a serem definidos pelo governo do Estado. Segundo o gerente-executivo de Marketing da São João, Eron Moraes, a empresa também disponibilizou funcionários e equipamentos para o serviço. A varejista já havia liberado o estacionamento para a Ceasa, que está há uma semana comercializando hortifrutigranjeiros no local e deve ficar por mais algumas semanas até que o complexo inundado em Porto Alegre volte a operar.