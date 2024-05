Começará a funcionar nesta quinta-feira (16) a estação móvel de tratamento de água que a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) instalou no terreno da usina Gerdau Riograndense, em Sapucaia do Sul. Com um consumo adequado pela população, a estrutura conseguirá atender 120 mil pessoas da cidade e também de Esteio.