Com estradas bloqueadas na Serra, a Tramontina dará férias coletivas para funcionários de duas fábricas de Carlos Barbosa, onde também fica a sede da empresa. Serão 10 dias a partir da próxima segunda-feira (6). Até lá, estão de folga. Somando as unidades, são 4 mil empregados. Com isso, parte da produção de itens como facas, talheres, panelas e até de máquinas de lavar louças será paralisada.