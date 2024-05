A alça 2, de acesso secundário no quilômetro 83, da freeway a Cachoeirinha está com trânsito interrompido e seguirá assim nesta segunda-feira (6). A medida é necessária para fazer a retomada do abastecimento de água para 60% do município de Cachoeirinha, especialmente estabelecimentos de saúde, como o hospital, e abrigos, diz o chefe da Casa Civil do governo do Estado, Artur Lemos.